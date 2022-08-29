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Общество

Преподаватели английского языка наиболее востребованы в Псковской области

Аналитики hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, преподаватели каких дисциплин наиболее востребованы накануне начала учебного года.

Сегодня в регионе открыто около сотни вакансий для преподавателей – это предложения не только от классических образовательных учреждений, но и от онлайн-школ, организаций из сферы дополнительного образования и различных курсов, в том числе творческих. Средняя предлагаемая заработная плата составляет 53 700 рублей.

В Псковской области наиболее востребованы преподаватели английского языка (21% от общего числа вакансий). Интересно, что в 56% вакансий не требуется опыт работы, а значит, начинающим специалистам будет легче найти работу, например в качестве репетитора. В 35% вакансий необходим опыт работы от 1 года до 3 лет.

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