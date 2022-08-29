Горводоканал предупредил об отключении воды в Пскове 29 августа
29 августа в Пскове в связи с проведением ремонтных работ возможно временное отключение водоснабжения. Об этом сообщается в группе предприятия «Горводоканал» в соцсети «ВКонтакте».
Без воды может остаться частный сектор на улице Петропавловской.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
29 августа 2022
Более семи тысяч первоклассников сядут за парты в новом учебном году в Псковской области