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Общество

Горводоканал предупредил об отключении воды в Пскове 29 августа

29 августа в Пскове в связи с проведением ремонтных работ возможно временное отключение водоснабжения. Об этом сообщается в группе предприятия «Горводоканал» в соцсети «ВКонтакте».

Без воды может остаться частный сектор на улице Петропавловской.

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