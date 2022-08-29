Две несанкционированные свалки ликвидировали в Локнянском районе

10:02, 29 августа 2022, ПАИ

Две несанкционированные свалки в Локнянском районе ликвидировали после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

При проверке сотрудники прокуратуры установили, что в границах деревни Медведково сельского поселения «Самолуковская волость» располагалась несанкционированная свалка бытовых отходов. Помимо этого, свалку обнаружили на территории стадиона «Колос» в Локне.

Органы местного самоуправления не предпринимали мер по ликвидации свалок. В связи с этим прокуратура вынесла представления главам поселений, и несанкционированные свалки были убраны.