Себежанин предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого

10:33, 29 августа 2022, ПАИ

Следственные органы Следственного комитета России по Псковской области завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Себежа. Он обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, 11 июня 2022 года себежанин отдыхал в компании 20-летнего мужчины и других местных жителей на берегу озера Сенцы в Себеже. В результате конфликта он ударил потерпевшего ножом в живот, который принёс заранее из дома, между двумя безуспешными попытками поговорить с ним относительно некорректного, по его мнению, поведения с законной супругой.

Мужчину с проникающим ножевым ранением брюшной полости доставила бригада скорой медицинской помощи в приёмный покой медицинского учреждения, однако вскоре от полученного ранения он скончался.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения.