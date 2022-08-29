Кузнечный переулок в Печорах отремонтируют в 2022 году

10:56, 29 августа 2022, ПАИ

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Кузнечный переулок в Печорах отремонтируют до 15 декабря 2022 года. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

В рамках контракта планируется отремонтировать трубопереезды и проезжую часть. Работы будут проводиться на участке протяжённостью 184 метра.

Согласно документам, ремонт проводится в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» госпрограммы Псковской области «Развитие транспортной системы». Основная цель – восстановление транспортно-эксплуатационного состояния участков автомобильных дорог.

На данный момент идёт подача заявок. Ремонт переулка необходимо будет выполнить в течение 65 дней с момента подписания контракта. Срок действия контракта до 15 декабря 2022 года.