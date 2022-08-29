Российским школьникам будут измерять температуру тела перед занятиями

17:32, 29 августа 2022, ПАИ

В российских школах продолжит действовать ряд ограничительных мер для препятствования распространению коронавирусной инфекции в новом учебном году. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве сообщили, что в школах будут проводить «утренние фильтры» с обязательным измерением температуры.

Также сохранят требования к организации работы сотрудников столовых: им необходимо носить маски и перчатки. Продолжит действовать и запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.