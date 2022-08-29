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Общество

В Пскове ожидается вторжение динозавров

Две выставки «Вторжение динозавров» и «Планета живых бабочек» будут работать в СРП «Простория» в Пскове с 10 сентября по 9 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

У псковичей есть возможность увидеть «ожившие» экспонаты, побывать в различных интерактивных и VR-зонах, порисовать 3D-ручкой, сделать фото с 3D-картинами, собрать дино-пазлы, попрыгать на дино-батуте, попробовать кинетический песок и поучаствовать в интерактивной песочнице. Одним словом – подарить себе и своей семье путешествие в мир Юрского периода. Всё перечисленное входит в стоимость билета.

«Но впечатления вашего ребёнка будут не такими яркими, если он не посетит выставку живых бабочек. Здесь представлено более сотни бабочек со всего света: единовременно и в свободном полёте, – отметили организаторы. – Такое сложно встретить даже в дикой природе. Но можно лицезреть на нашей выставке».

Бабочки удивительны, невесомы и божественно красивы. Они расселились почти во всех частях земного шара. Многие из них живут всего несколько дней. Но даже за такой короткий срок успевают превратиться из гусеницы в прекрасный крылатый шедевр природы.

Бабочки, если верить японскому поверью, обозначают бессмертие, изобилие, радость и супружеское счастье. Про влюбленного человека говорят, что «внутри его порхают бабочки».

«Кстати, нет более романтичного и нежного подарка, чем живая бабочка. Поэтому своей второй половинке вы можете сделать шикарный и незабываемый подарок – привести на выставку «Планета живых бабочек», – добавили организаторы.

Как говорят организаторы, один взмах крыльев, и мир уже не будет прежним.

Обе выставки начинают свою работу 10 сентября в СРП «Простория» в Пскове с 11:00 до 20:00, понедельник выходной.

Только до 9 сентября действует акция: любой билет на выставку бабочек за 250 рублей. А на выставку динозавров – за 400 рублей. Справки по телефону: 8 (919) 501-91-95.

«Не лишайте своих детей возможности увидеть прекрасный мир природы и узнать, кто жил на земле миллионы лет назад. Юные зрители это непременно оценят», – отметили организаторы.

 Подробнее – здесь: vk.com/dino_ru и vk.com/planetababochek.

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