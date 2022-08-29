Осенние дожди придут на Северо-Запад России до конца недели

11:46, 29 августа 2022, ПАИ

Осенние дожди придут на Северо-Запад России до конца недели, сообщает метеоцентр «Фобос».

«На Северо-Западе тёплая погода сохранится только в самом начале рабочей недели, а затем сюда прорвутся воздушные массы из акватории Баренцева моря. В результате зарядят осенние дожди, и днём температура воздуха будет не выше +8…+13 градусов», – рассказали синоптики.

Отметим, что сегодня в Псковской области прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха в регионе днём составит от +25 до +30 градусов.