Проект «Культурная дорога» обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая проекту «Культурная дорога», проходит в медиацентре Псковского агентства информации.
Как проект будет реализован в Пскове, в чём его социальная значимость, предполагается ли масштабирование проекта на новые маршруты.
На эти и другие вопросы ответят победитель всероссийского конкурса «Большая перемена», автор проекта «Культурная дорога» Денис Жгунов, врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков и руководитель «Псковпассажиравтотранса» Юрий Михайлов.
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