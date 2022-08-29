Проект «Культурная дорога» обсуждают в медиацентре ПАИ

12:10, 29 августа 2022, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая проекту «Культурная дорога», проходит в медиацентре Псковского агентства информации.

Как проект будет реализован в Пскове, в чём его социальная значимость, предполагается ли масштабирование проекта на новые маршруты.

На эти и другие вопросы ответят победитель всероссийского конкурса «Большая перемена», автор проекта «Культурная дорога» Денис Жгунов, врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков и руководитель «Псковпассажиравтотранса» Юрий Михайлов.