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Строительство стадиона в плюсском селе выходит на финишную прямую

На финишную прямую выходит строительство открытого стадиона в Лядах. Пришкольная площадка в плюсском селе модернизируется благодаря программе «Газпром – детям», работы завершатся уже на этой неделе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«С восьми до восьми работают чётко», - рассказал председателю областного Собрания депутатов Александру Котову глава волости Рагим Алимов – спортивный объект расположен в пяти минутах ходьбы от администрации поселения, за переменами у школы следят и местные власти, и местные жители.

Строители показали Александру Котову, как укладывается покрытие из резиновой крошки, по сути, вручную, рассказали о том, какие работы предстоит выполнить на футбольном поле. Искусственная трава представляет собой двухсантиметровый ворс, полотно при укладке на утрамбованную песчаную подушку склеивается, как линолеум. Сверху поле будет на 1,5 см засыпано кварцевым песком.

Бригада строителей уже имеет существенный опыт работы с пришкольными стадионами по программе Газпрома – до этого было несколько объектов на Новгородчине. 

«Молодцы! Не могу не похвалить – всё ровно, выглядит отлично», - оценил результат работы Александр Котов.

Строители вышли на объект в Лядах в последние числа июля. Всего по программе «Газпром – детям» в этом году будет построено 15 пришкольных стадионов, в прошлом году было сдано 11. Масштабный проект стал возможен благодаря взаимодействию губернатора Михаила Ведерникова с руководством Газпрома и планомерному погашению областью задолженности за природный газ.

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