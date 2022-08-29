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Общество

Обоюдная помощь: НКО провели ярмарку-праздник в Пскове

Настоящий марафон, состоящий из ярких концертных выступлений, где были и зажигательная зумба, и дрессированная собака, и показательные выступления спортсменов, и даже показ мод, прошёл в минувшую субботу, 27 августа, в Детском парке Пскова.

«На друзей из других некоммерческих организаций посмотреть и себя показать», – так радостно объясняли причину своего выходного времяпровождения участники концерта и организаторы интерактивных площадок различных НКО Псковской области.

Задал веселый ритм празднику ансамбль гусляров «Лель», неоднократный победитель всевозможных фестивалей и конкурсов.

Эстафету подхватили юные спортсмены из клуба единоборств «Спортивное единство» с двумя треками под сопровождение скрипки.

Сорвали аплодисменты зрителей и палкинские народные коллективы, ансамбли «Апрель» и «Каблучки». Под танец «Пятки горят» зрители не могли удержаться и пустились в пляс, особенно активны были наши неунывающие вечно молодые и задорные представители регионального «Союза пенсионеров».

«Сидеть дома – не для нас», – уверена Светлана Мельничук, бессменный лидер некоммерческой организации. – Идей и планов много, только успеваем воплощать».

Овации сорвали и представительницы прекрасного пола из областного общества инвалидов, на колясках исполнив зажигательную зумбу.

Ангелина Львова развеселила зрителей выступлением со скороговорками. 

А Лиза Шувалова вышла на сцену со своим бордером – колли Чифом, где продемонстрировала чудеса дрессировки, исполнив с питомцем танец.

  • ФОТОРЕПОРТАЖ Первый фестиваль НКО в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ФОТОРЕПОРТАЖ Первый фестиваль НКО в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ФОТОРЕПОРТАЖ Первый фестиваль НКО в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ФОТОРЕПОРТАЖ Первый фестиваль НКО в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ФОТОРЕПОРТАЖ Первый фестиваль НКО в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ФОТОРЕПОРТАЖ Первый фестиваль НКО в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ФОТОРЕПОРТАЖ Первый фестиваль НКО в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ФОТОРЕПОРТАЖ Первый фестиваль НКО в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ФОТОРЕПОРТАЖ Первый фестиваль НКО в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ФОТОРЕПОРТАЖ Первый фестиваль НКО в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ФОТОРЕПОРТАЖ Первый фестиваль НКО в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ФОТОРЕПОРТАЖ Первый фестиваль НКО в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ФОТОРЕПОРТАЖ Первый фестиваль НКО в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ФОТОРЕПОРТАЖ Первый фестиваль НКО в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ФОТОРЕПОРТАЖ Первый фестиваль НКО в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ФОТОРЕПОРТАЖ Первый фестиваль НКО в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ФОТОРЕПОРТАЖ Первый фестиваль НКО в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ФОТОРЕПОРТАЖ Первый фестиваль НКО в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ФОТОРЕПОРТАЖ Первый фестиваль НКО в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ФОТОРЕПОРТАЖ Первый фестиваль НКО в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ФОТОРЕПОРТАЖ Первый фестиваль НКО в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ФОТОРЕПОРТАЖ Первый фестиваль НКО в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ФОТОРЕПОРТАЖ Первый фестиваль НКО в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ФОТОРЕПОРТАЖ Первый фестиваль НКО в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ФОТОРЕПОРТАЖ Первый фестиваль НКО в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ФОТОРЕПОРТАЖ Первый фестиваль НКО в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ФОТОРЕПОРТАЖ Первый фестиваль НКО в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ФОТОРЕПОРТАЖ Первый фестиваль НКО в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ФОТОРЕПОРТАЖ Первый фестиваль НКО в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ФОТОРЕПОРТАЖ Первый фестиваль НКО в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ФОТОРЕПОРТАЖ Первый фестиваль НКО в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ФОТОРЕПОРТАЖ Первый фестиваль НКО в Пскове
    Фото: ПАИ

Фольклорный коллектив из Палкино «Кудесы» подготовил показ мод, в том числе по эскизам Веры Мухиной и Надежды Ломановой.

Стройные, словно тростиночки, красавицы из ансамбля армянского народного танца «Занзегур» также порадовали зрителей своим выступлением, исполнив три танца.

Спортсмены, танцовщики, певцы, чтецы, барды, исполнители-народники выкладывались на сцене от души и на совесть.

Всего на сцену вышли представители 20 некоммерческих объединений и не с одним номером.

А «на земле» в это время работали 30 интерактивных площадок из других НКО.

Мария Лисенкова из АНО сохранения историко-культурного наследия «Ижица» между делом успела за это время провести для желающих несколько экскурсий, юристы из «Медиации» – дать псковичам консультации по внесудебному урегулированию конфликтов, авторы социального проекта «Скобариада» – вовлечь зрителей в интеллектуально-творческие игры.

Помимо этого, все желающие могли принять участие в интерактивном квесте «Карта добра» и выиграть призы. Для прохождения квеста необходимо было выполнять простые задания, связанные со знакомством с некоммерческими организациями, участвовать в мастер-классах, заполнить анкету, найти интересный для себя социальный проект, в котором можно принять участие.

«НКО сегодня – это ответ людям на существующие проблемы, – подытожила заместитель директора АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Олеся Назарой. – Их столько, сколько в этом имеется потребность общества. Ведь есть дети из неблагополучных семей, которым нужна поддержка. Есть люди с ограниченными возможностями, одинокие пенсионеры, есть домашние животные, которым нужна забота, есть молодёжь, которой нужно реализовываться. И эти вопросы решает некоммерческий сектор. Мы там, где есть запрос на какое-то участие. Темы у НКО самые разные – от экологии до дополнительного образования».

Кстати, сегодня в Псковской области работает 1053 некоммерческих организации, которые объединяют несколько десятков тысяч человек.

«Сегодня мы дали возможность людям встретиться, – продолжила Олеся Назарой. – В пандемию мы этого были лишены. И наша задача – рассказать людям о возможностях, которые даёт некоммерческий сектор. И ещё, что очень важно, некоммерческому сектору тоже нужна помощь общественности: кому-то на лечение детей, кому-то помощь рук волонтёров, чтобы хотя бы погулять с животными. И эта помощь – обоюдная».

Добавим, что организаторами праздника добра и поддержки стали Центр сопровождения НКО Псковской области и АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» при поддержке правительства Псковской области и администрации Пскова.

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