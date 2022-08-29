Дожди с грозами и +23 градуса обещают псковичам 30 августа

13:08, 29 августа 2022, ПАИ

30 августа на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В этот день в регионе будет дуть ветер северных направлений со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, при грозах — порывистый. Температура по области ночью составит от +10 до +15 градусов, днем — от +18 до +23.

Атмосферное давление низкое.