Депутаты Псковской гордумы ревакцинировались от COVID-19

13:14, 29 августа 2022, ПАИ

Процедуру ревакцинации от коронавирусной инфекции прошли сегодня депутаты Псковской городской Думы, помощники, сотрудники аппарата, а также члены их семей. Всего около 30 человек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

В зале заседаний гордумы был организован пункт вакцинации. Здесь проходил необходимый медицинский осмотр: замерялась температура и давление, уровень кислорода в крови. После осмотра делалась прививка.

Напомним, псковские врачи призывают население активно прививаться от коронавируса. Для удобства псковичей на территории Пскова практикуется выездная вакцинация. Сотрудники Псковской городской поликлиники осуществляют выезды на предприятия и в организации города.