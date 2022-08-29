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Общество

Ещё один человек скончался от COVID-19 в Псковской области

Ещё один человек скончался от коронавируса в Псковской области. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерли 1 894 человека. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.

Всего в Псковской области коронавирусом заразились 115 304 человека, 111 734 пациента выздоровели.

Отметим, что новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.

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