Глава Островского района оценил ход капремонта Воронцовской школы

13:35, 29 августа 2022, ПАИ

Глава Островского района Дмитрий Быстров в рамках рабочей поездки в Воронцовскую волость оценил ход капитального ремонта поселковой средней школы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации.

Руководитель муниципалитета вместе с председателем Собрания депутатов Островского района Александром Обризаном, депутатом регионального парламента Андреем Михайловым, главой сельского поселения «Воронцовская волость» Владимиром Орловым пообщался с представителем подрядчика.

В настоящее время на строительном объекте ведётся финальный комплекс работ на фасаде здания, отделка внутренних помещений, монтаж освещения и другие виды работ.

По информации подрядчика, к началу учебного года работы завершат. При этом Воронцовская школа будет отвечать всем современным требованиям, как и школы в крупных городах Псковской области.

Напомним, что недавно глава района провёл мониторинг готовности учебных заведений города к началу нового учебного года. «В целом образовательные учреждения к новому учебному году готовы, весь комплекс подготовительных работ выполнен на высоком уровне», – отметил Дмитрий Быстров.