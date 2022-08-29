Сельхозярмарка пройдёт в Красногородске 8 сентября
Продовольственная ярмарка «Осень-2022» пройдёт в Красногородске 8 сентября, сообщили в администрации района.
Мероприятие пройдёт на ярмарочной площади, расположенной в Песочном переулке, 3. Работать торговые ряды начнут в 8:00. Гости смогут купить саженцы цветов и плодовых растений, сельскохозяйственную продукцию местных товаропроизводителей, выпечку и многое другое.
По вопросам участия можно обращаться по телефонам (8 81137) 2-11-64, 8-921-117-73-71.
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