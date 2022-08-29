Переполненный контейнер вывезли после обращения псковички в соцсетях

14:47, 29 августа 2022, ПАИ

ЦУР Псковской области поделился решёнными проблемами жителей региона. Так, псковичка пожаловалась на переполненный контейнер на улице Юности, 7. Обращение попало в систему «Инцидент Менеджмент», ЦУР адресовал обращение региональному оператору по обращению с ТКО, и в этот же день мусор вывезли.

В Великих Луках автолюбитель в соцсетях поделился информацией о том, что из-за деревьев на Октябрьском проспекте незаметен дорожный знак. Обращение было передано в администрацию города. После заявки ООО «Автомобильные дороги Пскова» восстановило хорошую видимость знака.

Также в Великих Луках после обращения в социальных сетях в овраге убрали мусорную свалку.

В ЦУР Псковской области напомнили, что рассказать о волнующей проблеме можно в комментариях в соцсетях, в псковских пабликах или в посте на личной странице. Также вы можете обратиться к органам власти с помощью приложения «Госуслуги. Решаем вместе» (на iOs и Android) или с помощью чат-ботов обратной связи «Псков. Официально».