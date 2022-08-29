Псковские полицейские предотвратили серию дистанционных хищений

14:57, 29 августа 2022, ПАИ

Сотрудниками УМВД России по Псковской области предотвращена серия хищений денежных средств, осуществляемая дистанционным способом, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.



В результате оперативных мероприятий было установлено, что злоумышленники начали обзванивать пожилых жителей региона. В разговоре неизвестные сообщали, что родственник пенсионера попал в неприятности. Затем собеседник предлагал избежать уголовной ответственности – для этого необходимо передать денежные средства курьеру, который готов приехать к подъезду предполагаемой жертвы мошенничества.



На железнодорожном вокзале Пскова сотрудники уголовного розыска регионального управления МВД России задержали молодого человека, на которого была возложена функция сбора денежных жертв от потерпевших. Им оказался 20-летний гражданин Республики Украина, уроженец города Одессы.



Задержанный прибыл в город на поезде и стал ждать дальнейших указаний от своих кураторов. «Работодатели» должны были сообщить курьеру три адреса, откуда необходимо было забрать денежные средства. В телефоне подозреваемого обнаружены переписки в мессенджерах с неизвестными лицами, которые указывали, что необходимо сделать и какие суммы нужно забрать у потерпевших. Кроме того, в чате сохранилась фотография расписки одной из потерпевших.



Молодой человек также признался, что Псков – не первая его рабочая точка: ранее молодой человек совершил три факта сбора денег на территории Смоленской области и два факта – в Калужской.



После получения признательных показаний задержанный был передан коллегам из УМВД России по Смоленской области для дальнейшего выяснения всех обстоятельств его преступной деятельности.



