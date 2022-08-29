Автозапчасти пытались незаконно провезти дальнобойщики через границу в Себежском и Печорском районах

14:56, 29 августа 2022, ПАИ

В Себежском и Печорском районах сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с представителями Псковской таможни пресекли две попытки незаконного ввоза на территорию Российской Федерации автомобильных запчастей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» в грузовом автомобиле DAF пограничники нашли запасные части для большегрузных автомобилей, которые спрятали в спальном месте водителя. При аналогичных обстоятельствах в пункте пропуска «Шумилкино» обнаружены запчасти для картинга. Предметы спрятали в кабине грузового автомобиля марки MAN, в боковом ящике для инструментов.

По предварительной оценке, общая стоимость выявленных партий автомобильных деталей составляет более 440 тысяч рублей. «Изъятые предметы переданы сотрудникам Псковской таможни для проведения экспертизы и принятия процессуального решения», – отметили в ведомстве.