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Общество

«Почта России» запустила доставку лекарств в небольшие города и сёла

«Почта России» начала доставлять на дом безрецептурные лекарственные препараты жителям малых населённых пунктов и удалённых территорий. Первым фармацевтическим партнёром компании стал маркетплейс здоровья «Здравсити». Новый сервис уже запущен в 1 200 отделениях почты в 77 регионах России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

Почта начала доставлять фармацевтические препараты в соответствии с поручением президента Российской Федерации Пр-1703. Его цель – в том числе обеспечить лекарствами людей, живущих в сельской местности и труднодоступных регионах.

Почта сможет привезти безрецептурные, не требующие специальных температурных условий транспортировки и хранения лекарственные препараты. Оформляя покупку на сайте zdravcity.ru, клиенту нужно указать свой адрес. Когда посылка поступит в отделение, почтальон свяжется с получателем, чтобы согласовать время доставки на дом.

«Из 70 тысяч российских аптек только 14 % находятся в малонаселённых пунктах. Для 38 миллионов человек, которые живут в труднодоступных регионах, этого объективно не хватает. Почта может решить проблему доступности лекарств благодаря широкой сети отделений в сельской местности и возможности доставки до двери почтальоном», – отметил руководитель бизнеса «Лекарства» «Почты России» Владимир Виноградов.  

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