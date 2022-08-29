Одна пассажирка погибла, другая госпитализирована в медучреждение в результате ДТП

15:35, 29 августа 2022, ПАИ

В Струго-Красненском районе на трассе Санкт-Петербург – Невель на 256-м км произошло столкновение автомобилей Renault Logan с прицепом и Renault Duster также с прицепом.

В результате ДТП погибла пассажирка автомобиля Renault Duster. Ещё один пассажир автомобиля госпитализирован в медучреждение, водителю помощь оказана на месте, от госпитализации он отказался.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.