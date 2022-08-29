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Общество

Уборка урожая продолжается в Псковской области

В Псковской области продолжается кампания по уборке урожая. В частности, зерновых культур убрано на площади 28,7 тысячи га, или 57 % от плана. Намолочено 104,5 тысячи тонн зерна при урожайности 36,4 ц/га. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Рапс убран специалистами на площади 7,4 тысячи га, или 40 % от плана. Намолочено 17,3 тысячи тонн рапса при средней урожайности 23,6 ц/га.

Картофеля накопано 597 тонн с площади 14 га при средней урожайности 426 ц/га. Собрано овощей открытого грунта в количестве 492,6 тонны с площади 33,9 га, средняя урожайность — 137,2 ц/га.

Кроме того, под урожай 2023 года посеян озимый рапс на площади 9,1 тысячи га (115 % от плана). Озимые зерновые культуры посеяно на площади 2,6 тысячи га (8 % от плана).

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