Медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока» учредили в России

15:45, 29 августа 2022, ПАИ

Президент России Владимир Путин учредил медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока». Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, медаль учредили в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы. Этой наградой будут поощряться россияне за заслуги в развитии Сибири и Дальнего Востока, в том числе в области госстроительства, экономики, промышленного производства.

Кроме того, Владимир Путин учредил медаль в честь пятидесятилетия Байкало-Амурской магистрали.