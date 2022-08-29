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Происшествия

За выходные на территории области произошёл один лесной пожар

Фото Противопожарного лесной центра Псковской области
В субботу, 27 августа, системой видеонаблюдения «Лесохранитель» вблизи деревни Мякинчино Невельского района было обнаружено задымление в границах лесного фонда, сообщает Противопожарный лесной центр Псковской области.
 
В данный район были незамедлительно направлены работники КУ «Невельское лесничество» и ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр». 
 
К 16 часам пожар был надёжно локализован путём опашки периметра колёсным трактором с плугом, к 21:00 пожар был полностью ликвидирован.
 
Отдельно можно отметить, что в мероприятиях по нераспространению огня принимал участие арендатор – ООО «Псковская лесоперерабатывающая компания».
 
В воскресенье, 28 августа, была произведена воздушная разведка лесного фонда, в результате которой подтвердилось отсутствие лесных пожаров на территории области и отсутствие задымлений на местах ранее ликвидированных пожаров.
 
Напоминаем, что с 25 августа по 4 сентября на территории Псковской области был установлен особый противопожарный режим, в соответствии с которым запрещены посещение лесов гражданами и въезд в них транспортных средств. 
 
Просим жителей и гостей области неукоснительно соблюдать установленные ограничения и требования пожарной безопасности.
 
О фактах обнаружения лесного пожара и нарушениях лесного законодательства можно сообщать в региональную диспетчерскую службу по бесплатным телефонам 8-800-100-14-84 и 8-800-100-94-00.
  • Фото с места происшествия
    Фото: Противопожарный лесной центр Псковской области
  • Фото с места происшествия
    Фото: Противопожарный лесной центр Псковской области
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