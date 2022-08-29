За выходные на территории области произошёл один лесной пожар

15:47, 29 августа 2022, ПАИ

В субботу, 27 августа, системой видеонаблюдения «Лесохранитель» вблизи деревни Мякинчино Невельского района было обнаружено задымление в границах лесного фонда, сообщает Противопожарный лесной центр Псковской области.

В данный район были незамедлительно направлены работники КУ «Невельское лесничество» и ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр».

К 16 часам пожар был надёжно локализован путём опашки периметра колёсным трактором с плугом, к 21:00 пожар был полностью ликвидирован.

Отдельно можно отметить, что в мероприятиях по нераспространению огня принимал участие арендатор – ООО «Псковская лесоперерабатывающая компания».

В воскресенье, 28 августа, была произведена воздушная разведка лесного фонда, в результате которой подтвердилось отсутствие лесных пожаров на территории области и отсутствие задымлений на местах ранее ликвидированных пожаров.

Напоминаем, что с 25 августа по 4 сентября на территории Псковской области был установлен особый противопожарный режим, в соответствии с которым запрещены посещение лесов гражданами и въезд в них транспортных средств.

Просим жителей и гостей области неукоснительно соблюдать установленные ограничения и требования пожарной безопасности.

О фактах обнаружения лесного пожара и нарушениях лесного законодательства можно сообщать в региональную диспетчерскую службу по бесплатным телефонам 8-800-100-14-84 и 8-800-100-94-00.