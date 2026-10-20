Семья из Тулы истязала сына, считая, что его «подменили цыгане»

23:31, 20 октября 2026, ПАИ

Семейная пара из Тулы в суде признала вину в истязании собственного сына. Об этом сообщает телеканал «Первый Тульский».

19 октября на заседании суда допросили подсудимых. 40-летний мужчина и 38-летняя женщина отказались от показаний, но полностью признали вину.

Мать рассказала, что с шести месяцев до трёх с половиной лет её сын жил с бабушкой. Сначала ребёнка ставили в угол в ванной и закрывали дверь: якобы это было обоюдное решение, наказание за воровство еды и плохое поведение. Потом мальчика запирали на всю ночь без постельных принадлежностей. В апреле ребёнок ночевал в ванной через день. Мать била сына по плечам и бёдрам, отец – по рукам.

По словам отца, сына закрывали в ванной раз в неделю, предварительно связав резиновым уплотнителем. Откуда появился ремень на шее сына, мужчина не знает. Родители якобы хотели обратиться к специалистам, но не успели.

Прокурор зачитал показания, которые ранее давал отец: супруги подозревали, что их сына подменили в роддоме цыгане. Такие мысли приходили им, когда сын воровал еду. В качестве аргументов мужчина сослался на смуглую кожу и тёмные глаза мальчика.

Негатив в отношении сына мать связывает с послеродовой депрессией, которая началась после рождения пятого ребёнка. В видеозаписи, которую рассматривали в суде, женщина сказала ребёнку не называть её матерью.

Отдел опеки обратился в суд с иском о лишении супругов родительских прав. Дело рассматривают в Советском районном суде с конца августа. Сейчас судья выясняет, зачем родители снимали истязания на видео. Отец говорит, что так хотел «защитить свою семью».

Ранее стало известно, что полицейские нашли ребёнка запертым в ванной комнате. На его теле обнаружили восемь ссадин и кровоподтёков. По версии следствия, мальчика систематически морили голодом.

Всего у пары пятеро детей, младшему из которых не исполнилось и года. Пострадавший ребёнок находится в отделении реабилитации. Родителям грозит до семи лет лишения свободы.