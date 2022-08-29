Псковички заняли призовые места в первенстве России по велоспорту
Спортсменки из Псковской области заняли призовые места в первенстве России по велосипедному спорту. Соревнования проходили в городе Шахты Ростовской области 26 августа. Об этом сообщается в официальной группе спортивной школы «Олимп» в соцсети «ВКонтакте».
Спортсменки Виктория Осипова, Екатерина Веселова, Анастасия Слесарева и Елизавета Слесарева в командной гонке заняли третье место.
Также Екатерина Веселова заняла первое место в дисциплине шоссе – критериум.
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