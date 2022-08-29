Мотоклуб и сотрудники ГИБДД провели в Пскове совместную акцию к 1 сентября

17:51, 29 августа 2022, ПАИ

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями мотоклуба «Мото Джинхан» провели в Пскове акцию «Внимание, учебный год: водитель, мотоциклист и пешеход!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Полицейские и мотоциклисты провели беседы с водителями и пешеходами о важности соблюдения правил дорожного движения. Особое внимание они призвали обращать при езде вблизи образовательных учреждений, так как скоро начнётся учебный год. Участникам акции также вручили буклеты с правилами ПДД, а мотоциклисты напомнили водителям, что мотосезон ещё не окончен и всем участникам дорожного движения необходимо быть взаимовежливыми на дороге.

«В свою очередь водители были приятно удивлены, что профилактическую работу ведут не только сотрудники Госавтоинспекции, но и представители общественности», – отметили в пресс-службе ведомства.