Антон Сергеев: Авиамаршрут Псков – Казань будет очень популярным

17:09, 29 августа 2022, ПАИ

Авиамаршрут Псков – Казань, который запустят с 4 сентября, будет очень популярным. Такое мнение высказал советник губернатора Псковской области Антон Сергеев в эфире радиостанции «Луки FM» в рамках программы «Эксклюзив».

«Сейчас самолёт из Пскова будет летать в Казань. Это один из редких городов, где я ни разу не был. Все говорят, что он очень красивый, интересный. Уверяю вас, маршрут будет очень популярным, и вполне возможно, что увеличится количество мест в других рейсах», – сказал Антон Сергеев.

Напомним, что самолёты по маршруту Псков – Казань начнут летать с 4 сентября. Перевозчиком на авиамаршруте выступит авиакомпания из Татарстана UVT Aero («ЮВТ Аэро»). Самолёт будет летать два раза в неделю: в среду и воскресенье. По средам самолёт из Казани будет приземляться в Пскове в 20:25 и вылетать обратно в 21:15. По воскресеньям самолёт из Казани в Пскове будет приземляться в 20:55, вылет из Пскова в Казань – в 21:45. Пассажиров будет перевозить самолёт Bombardier CRJ200 на 50 мест. Время в полёте составит два часа 15 минут.