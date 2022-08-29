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Культура

Псковичи смогут увидеть выставку гравюр участников проекта «Доступный эстамп»

Фото из группы «Доступный эстамп» во «ВКонтакте»

Выставку «Доступный эстамп» откроют в Пскове для показа работ участников одноимённого проекта на базе детской школы искусств. Об этом сообщают в официальной группе мастерской печатной графики в социальных сетях.

Проект был реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в ходе него организаторы создали арт-пространство «Азбука эстампа» для обучения всех желающих.

Занятия проходили в течение 12 месяцев, и за это время участники проекта освоили такие техники, как глубокая и высокая гравюра на картоне, линогравюра, офорт, монотипия и диатипия.

Выставка состоится 6 сентября в 18:00 в выставочном зале регионального отделения ВТОО «Союз художников России» на улице Ленина, 1. Вход свободный.

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