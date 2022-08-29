О ближайших санитарных днях рассказали в псковском музее

17:39, 29 августа 2022, ПАИ

Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике с 30 по 31 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале учреждения.

Так, 30 августа закроют для посещения Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, Приказную палату Псковского кремля, главное здание Псковского музея-заповедника, картинную галерею музея, мемориальный музей-квартиру Ю. П. Спегальского, музей-квартиру В. И. Ленина, музеи-усадьбы Н. А. Римского-Корсакова, М. П. Мусоргского и С. В. Ковалевской.

31 августа санитарный день пройдёт только в музейном комплексе «Двор Постникова».