ПсковГУ подарил саженцы для нового ботанического сада в Артеке

17:47, 29 августа 2022, ПАИ

Новый ботанический сад появился в Артеке. Создали его ребята – участники программ «Дипломатическая миссия: дети мира» и «Черноморский экологический патруль», которые работали в рамках девятой смены. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

В детском лагере «Речной» на склонах у корпусов высадили деревья и кустарники, характерные для разных регионов России. Среди первых обитателей ботанического сада – кипарис северо-западный, сосна европейская, туя западная, ива пурпурная. Саженцы древесных культур подарены центру Псковским государственным университетом. Высаженные породы выбраны так, чтобы представить видовое многообразие, при этом учитывали, чтобы растение могло прижиться в средиземноморском климате Южного берега Крыма.

«Экология – это наука о взаимоотношениях организмов с окружающей природой и друг с другом, – отметила доктор биологических наук, профессор ПсковГУ Нина Бугеро. – Наступило время, когда важно всем подключиться, чтобы сохранить планету Земля с её уникальностью. Наше дело – доказывать и показывать детям, что это важно для последующих поколений. Природа – среда, которую мы должны уважать, любить и обогащать».

Участники акции уверены, ботанический сад сделает Артек ещё уютнее и красивее.