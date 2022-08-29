Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

ПсковГУ подарил саженцы для нового ботанического сада в Артеке

Новый ботанический сад появился в Артеке. Создали его ребята – участники программ «Дипломатическая миссия: дети мира» и «Черноморский экологический патруль», которые работали в рамках девятой смены. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

В детском лагере «Речной» на склонах у корпусов высадили деревья и кустарники, характерные для разных регионов России. Среди первых обитателей ботанического сада – кипарис северо-западный, сосна европейская, туя западная, ива пурпурная. Саженцы древесных культур подарены центру Псковским государственным университетом. Высаженные породы выбраны так, чтобы представить видовое многообразие, при этом учитывали, чтобы растение могло прижиться в средиземноморском климате Южного берега Крыма.

«Экология – это наука о взаимоотношениях организмов с окружающей природой и друг с другом, – отметила доктор биологических наук, профессор ПсковГУ Нина Бугеро. – Наступило время, когда важно всем подключиться, чтобы сохранить планету Земля с её уникальностью. Наше дело – доказывать и показывать детям, что это важно для последующих поколений. Природа – среда, которую мы должны уважать, любить и обогащать».

Участники акции уверены, ботанический сад сделает Артек ещё уютнее и красивее.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

29 августа 2022

Псковские зоозащитники нашли дом старой неизлечимо больной собаке
29 августа 2022

Мотоклуб и сотрудники ГИБДД провели в Пскове совместную акцию к 1 сентября
29 августа 2022

Псковичей предупредили о грозах со штормовым ветром
29 августа 2022

О ближайших санитарных днях рассказали в псковском музее
29 августа 2022

Российским школьникам будут измерять температуру тела перед занятиями
29 августа 2022

Дополнительно 60 млн рублей выделено на подготовку ЖКХ Псковской области к зиме
29 августа 2022

Антон Сергеев: Авиамаршрут Псков – Казань будет очень популярным
29 августа 2022

ФОТОФАКТ Мёртвую рыбу обнаружили в реке Шелони Порховского района

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...