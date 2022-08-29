78 лет исполнилось УФСБ России по Псковской области

18:03, 29 августа 2022, ПАИ

Сегодня, 29 августа, исполнилось 78 лет со дня образования УФСБ России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

«Уникальность региона, расположенного на приграничной территории, определяет важное место управления в обеспечении безопасности и территориальной целостности Российской Федерации. За 78 лет пройден славный боевой путь от управления НКГБ по Псковской области до УФСБ России по Псковской области. История ведомства неотделима от истории общества», – рассказали в пресс-службе.

Так, в годы Великой Отечественной войны псковские чекисты принимали активное участие в партизанской борьбе с немецкими оккупантами и националистическими бандформированиями.

«После освобождения Псковской области, в 1944 году чекистам пришлось действовать в сложной обстановке, обусловленной деятельностью пособников нацистов. После распада СССР установлена Государственная граница Российской Федерации. Пристальное внимание США и Западной Европы к нашим рубежам определило ключевое направление в работе управления – сохранение суверенитета родины», – отметили в региональном управлении ФСБ.

Во все времена управление стоит на страже территориальной целостности, национальных интересов родины, защищает от внешних и внутренних угроз. Сотрудники ведомства – это люди, кто добровольно выбрал судьбу, связанную с немалым риском, люди, для которых беззаветная преданность родине, воинской присяге – главная и определяющая черта характера, люди, для которых безопасность и благополучие родины были, есть и будут главным делом всей жизни.

«Поздравляем сотрудников, ветеранов службы с 78-й годовщиной образования управления. Желаем стойкости, крепкого здоровья, благополучия и мира, так необходимых в вашей нелегкой службе!» – пожелали сотрудникам в управлении.