В Псково-Печерском монастыре созрела первая партия сыра
27 августа 2022, в канун престольного праздника Успения Пресвятой Богородицы, митрополит Тихон освятил пещеры, где созревает изготовленный в Псково-Печерском монастыре сыр. Об этом сообщил Telegram АНО «Возрождение».
Производить сыр в монастыре начали еще в марте при поддержке аграрного холдинга «ЭкоНива». А сейчас первая партия сыра созрела и готова к употреблению.
Братия и гости уже попробовали новинку. А приезжающие паломники смогут приобрести сыр в монастырской лавке.
Комментарии: 0 Обсудить >>>