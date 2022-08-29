В Псково-Печерском монастыре созрела первая партия сыра

19:41, 29 августа 2022, ПАИ

27 августа 2022, в канун престольного праздника Успения Пресвятой Богородицы, митрополит Тихон освятил пещеры, где созревает изготовленный в Псково-Печерском монастыре сыр. Об этом сообщил Telegram АНО «Возрождение».

Производить сыр в монастыре начали еще в марте при поддержке аграрного холдинга «ЭкоНива». А сейчас первая партия сыра созрела и готова к употреблению.

Братия и гости уже попробовали новинку. А приезжающие паломники смогут приобрести сыр в монастырской лавке.