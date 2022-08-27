«Россети» объяснили отсутствие освещения в районе Мебельного комбината в Великих Луках
Стало известно, почему не работает уличное освещение в районе Мебельного комбината в Великих Луках.
Депутату Великолукской городской думы Сергею Федосееву на выходных начали поступать сообщения от великолучан об отсутствии уличного освещения в районе Мебельного комбината, пишет Луки.ру
«Вечером во тьму погружаются несколько улиц и сквер у дома №127 по проспекту Гагарина, жаловались мне великолучане», — писали великолучане.
«Сегодня я обратился за разъяснениями в «Россети», где мне сообщили, что на линии произошла авария (короткое замыкание). В настоящий момент энергетики занимаются устранением аварии. Договорились держать связь», — написал депутат на своей странице в соцсети.
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