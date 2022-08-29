День города в Великих Луках прошёл без происшествий

20:44, 29 августа 2022, ПАИ

Сотрудники полиции обеспечили общественный порядок и безопасность во время праздничных мероприятий, посвящённых 856-й годовщине со дня первого упоминания города Великие Луки в летописи и 350-летию со дня рождения императора Петра Первого. Об этом газете «Великолукская правда. Новости» сообщили в пресс-службе ОМВД России по г. Великие Луки.

В период празднования Дня города было организовано 10 праздничных и культурно-развлекательных мероприятий и большой спортивный фестиваль на острове Дятлинка. Гостями праздника стали более 17 тысяч человек.

С утра кинологи со служебными собаками обследовали площадки, где были запланированы торжественные мероприятия, а также места массового пребывания горожан. Кроме того, все крупные площадки, где ожидалось большое скопление горожан, были оборудованы специальными ограждениями, попасть на них можно было только после досмотровых мероприятий, проводимых с помощью арочных и ручных металлодетекторов.



Общественный порядок обеспечен силами 120 полицейских: были задействованы сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки, ЛО МВД России на станции Великие Луки, МО МВД России «Невельский», МО МВД России «Великолукский», сотрудники МОВО «Великолукский» – филиал ФГКУ «ОВО ВНГ РФ» по Псковской области. Кроме того, стражам порядка помогали представители народных дружин.



Профессионально выстроенная работа сотрудников полиции позволила горожанам и гостям города спокойно наслаждаться праздником. Принятые меры безопасности дали положительные результаты: не допущено нарушений общественного порядка, а также тяжких и особо тяжких преступлений.



Полиция, руководствуясь действующим законодательством, приняла все необходимые меры для того, чтобы праздничные мероприятия прошли без происшествий, в безопасной и спокойной обстановке.