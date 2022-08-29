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Вера Емельянова и Андрей Ермаков проинспектировали ход капитального ремонта двух псковских школ

В обоих образовательных учреждениях запланированные по контрактам работы находятся на итоговой стадии. Фото: пресс-служба Правительства Псковской области.

В Псковской области завершаются работы по капитальному ремонту школ в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Псковской области.

В понедельник, 29 августа, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и председатель регионального комитета по здравоохранению Андрей Ермаков в целях контроля за ходом работ посетили школы города Пскова – №20 и № 24.

В обоих образовательных учреждениях запланированные по контрактам работы находятся на итоговой стадии. По поручению губернатора для ускорения темпов ремонта на объектах дополнительно увеличены бригады рабочих, отделка ведется параллельно.

«Объем работ в обеих школах был запланирован большой, еще есть над чем работать. Тем не менее, мы видим усилия подрядных организаций, Администрации города. Они позволят начать учебный год в очном режиме», – сообщила первый вице-губернатор.

Вместе с тем, Вера Емельянова отметила, что отдельные помещения – спортивные и актовые залы – будут дорабатываться в начале сентября. «Компенсирующие мероприятия по занятиям спортом и проведению массовых мероприятий руководством школ продуманы и будут обеспечены в соответствии с федеральным законом об образовании», – добавила она.

Напомним, в Псковской области капитально ремонтируются 33 школы. Работы выполняются в рамках программы «Модернизация школьных систем образования». На эти цели из федерального бюджета выделено 1,5 млрд рублей.

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