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Культура

30 августа в Пушкинском музее санитарный день

Интерьер в главном доме музея-заповедника «Михайловское». Фото: Wikimedia

Работники Пушкинского музея-заповедника «Михайловское» напоминают, что 30 августа в музеях санитарный день.

Режим работы музеев:
ежедневно с 10.00 до 18.00, кассы – с 9.30 до 17.30;
по субботам с 10.00 до 19.00, кассы – до 18.30;
последний вторник месяца – санитарный.

Заказ экскурсий, музейных программ, занятий, мастер-классов по телефонам 8(81146) 2-23-21, 2-26-09 (перерыв с 13.00 до 14.00) или по электронной почте bilet1911@yandex.ru.

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