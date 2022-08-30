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Общество

На «Госуслугах» вновь стал доступен раздел оформления российского паспорта

Услуги оформления паспорта РФ, а также регистрации и приглашений на въезд в страну вновь появились на «Госуслугах», сообщает РИА «Новости».

26 августа в СМИ появились сообщения о том, что раздел получения паспортов, а также регистрации и оформления приглашений на въезд в РФ временно недоступен на портале госуслуг. При попытке воспользоваться упомянутыми услугами в разделе «Паспорта – Регистрация» выдаётся ошибку «Сервис МВД не отвечает» и просьба попробовать подать заявление позже.

В данный момент все услуги работают.
 

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