На «Госуслугах» вновь стал доступен раздел оформления российского паспорта
Услуги оформления паспорта РФ, а также регистрации и приглашений на въезд в страну вновь появились на «Госуслугах», сообщает РИА «Новости».
26 августа в СМИ появились сообщения о том, что раздел получения паспортов, а также регистрации и оформления приглашений на въезд в РФ временно недоступен на портале госуслуг. При попытке воспользоваться упомянутыми услугами в разделе «Паспорта – Регистрация» выдаётся ошибку «Сервис МВД не отвечает» и просьба попробовать подать заявление позже.
В данный момент все услуги работают.
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