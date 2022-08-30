Финские таможенники на границе изымают евро у россиян

08:00, 30 августа 2022, ПАИ

Финских таможенников уличили в том, что они предлагают на границе взять на хранение изъятые у россиян евро. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на жителя Санкт-Петербурга Юрия.

Как пишет издание, изъятие валюты происходит под предлогом санкций Евросоюза (ЕС) — запрета на ввоз официальной валюты ЕС в Россию. Минимального порога или конкретной суммы для изъятия нет.

По словам Юрия, после прохождения паспортного контроля на финской границе к нему подошли таможенницы и спросили, есть ли у него наличные евро, попросили показать деньги. «Они отобрали себе только евро, остальное вернули. А потом говорят: «Наложены ограничения, вы не можете вывозить евро в Россию...» — рассказал он. При этом ему показали выдержку из правил финской таможни, на основании которых у него изъяли евро, а также составили акт с указанием общей суммы и номинала купюр.

Сотрудники таможни также сказали мужчине, что изымают деньги не навсегда, и предложили передать их кому-то въезжающему в Финляндию или оставить на хранение на границе и затем получить при повторном въезде. Максимального срока хранения денег на таможне нет, как и нижнего порога для изъятия, всё происходит на усмотрение таможенников, отметил Юрий. «Санкции могут касаться любой суммы, даже если о ней не требуется подавать декларацию в таможню», — отмечается в правилах.