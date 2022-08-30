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Общество

32% псковичей выступают за то, чтобы 1 сентября стало выходным для всех

В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днём. Сервис поиска высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, поддерживают ли псковичи эту инициативу. 

Двое из трёх жителей Пскова поддерживают идею о выходном дне 1 сентября: 32 % считают, что День знаний должен быть выходным для всех, 30 % — только для родителей школьников. Каждый четвёртый высказался против ещё одного нерабочего дня в году: «Какой выходной?! Работать! У нас в стране и так одни сплошные праздники».

Сторонников выходного дня 1 сентября для всех больше всего среди респондентов до 34 лет (50 %). За то, чтобы в День знаний выходной был только у родителей школьников, чаще голосовали респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (34 %). Но чаще всего идею депутатов поддерживают горожане с детьми (39 %).

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