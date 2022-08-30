Опочанка пыталась украсть продукты на тысячу рублей из магазина
В Опочке росгвардейцы задержали женщину, подозреваемую в краже из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
29 августа экипажу вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте — магазине на улице Коммунальной — сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 54-летнюю местную жительницу, которая похитила из торгового зала продукты. Ущерб составил более 1 000 рублей.
Для дальнейшего разбирательства гражданку доставили в отделение полиции.
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