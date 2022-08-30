Участок дороги Гдов – Брагино привели к нормативу благодаря нацпроекту

10:04, 30 августа 2022, ПАИ

Участок автомобильной дороги Гдов – Брагино привели к нормативу благодаря нацпроекту 30 августа 2022 года. Введён в эксплуатацию участок дороги Гдов – Брагино протяжённостью 2,4 км (км 0+000 – км 2+400) в Гдовском районе Псковской области. Дорогу привели в порядок благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области.

Подрядная организация ООО «СпецТрансСервис» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор» отремонтировала изношенное дорожное полотно, восстановила укреплённую часть обочин и виражей, отремонтировала пересечения и примыкания, водопропускные трубы, укрепила обочины.

Кроме того, подрядчик отремонтировал автобусные остановки, привёл в порядок заездные карманы, посадочные площадки с пандусами и тротуарами. В целях обеспечения безопасности дорожного движения были установлены сигнальные столбики и нанесена дорожная разметка.

Дорога относится к IV технической категории с двухполосным движением.