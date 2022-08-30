Региональная акция сбора книг для жителей Донбасса стартует в Псковской области с 1 сентября

10:34, 30 августа 2022, ПАИ

В Псковской области 1 сентября стартует благотворительная региональная акция «Книги – Донбассу, освобождённым территориям». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сбор книг организован в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова, Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина и центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского в Великих Луках.

В течение месяца жители Псковской области могут принести в точки сбора любимые книги. Это могут быть классическая литература, исторические книги, приключенческие рассказы, фантастика, детективы, поэтические сборники, детская литература и книжки-малышки для самых юных читателей. Принимаются новые книги.

Собранные издания будут переданы в Луганскую и Донецкую народные республики, а также на освобождённые территории.