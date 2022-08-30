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Общество

В сбыте суррогата подозревают мужчину в Палкинском районе

Следственные органы Следственного комитета России по Псковской области по материалам оперативно-разыскной деятельности возбудили уголовное дело в отношении жителя Палкинского района. Он подозревается в совершении преступления по части 1 статьи 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По данным следствия, 3 августа 2022 года мужчина самостоятельно изготовил и реализовал по месту жительства в одном из населённых пунктов Палкинского района спиртосодержащую жидкость, которая не отвечает предъявляемым к пищевым продуктам требованиям безопасности и представляет опасность для здоровья и жизни потребителя при её употреблении в пищевых целях.

В ходе проведения первоначальных следственных действий по месту жительства мужчины изъяли аналогичную спиртосодержащую жидкость. Проводятся следственные действия.

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