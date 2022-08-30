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Культура

В Псковской области осуждённых познакомили с российским кинематографом

Более 900 осуждённых приняли участие в культурно-массовых мероприятиях, посвящённых Дню российского кинематографа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Сотрудники воспитательных отделов подготовили и провели для лиц, отбывающих наказание, лекции об истории российского и советского кино, различные викторины и конкурсы на знание фильмов и актёров.

В рамках кинолекториев прошли показы отечественных художественных и документальных лент. В клубах при исправительных колониях участники кружков художественной самодеятельности представили литературно-музыкальные композиции и инсценировки по мотивам известных кинопостановок.

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