Открыто движение по временному объезду закрытого моста в Опочецком районе

10:54, 30 августа 2022, ПАИ

Открыто движение по временной объездной дороге закрытого моста через реку Кудку, сообщили в администрации Опочецкого района.

Как ранее сообщал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, из-за аварийного состояния старого моста движение по нему было приостановлено.

В рамках двухлетнего контракта будет не только капитально отремонтирован мост, но и почти пять километров дороги. Также планируется привести в нормативное состояние автобусные остановки и тротуары, выполнить устройство наружного освещения у деревни Кудка.