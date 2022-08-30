Студенты кооперативного техникума смогут реализовать себя в профсоюзной сфере

10:57, 30 августа 2022, ПАИ

Создание в Псковском кооперативном техникуме профсоюзной организации студентов прокомментировал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

В ходе педагогического совета, состоявшегося в техникуме накануне 1 сентября, Игорь Иванов отметил, что профорганизация студентов — это, по сути, студенческое самоуправление.

«У студенчества появляется возможность проявить себя в профсоюзной среде, участвовать в программах стратегического резерва, стать частью команды Молодёжного совета Псковского облсовпрофа, принять участие в форуме работающей молодёжи, пройти целый ряд дополнительных профсоюзных образовательных программ, — сообщил Игорь Иванов. — Учитывая профиль профсоюзных учреждений, студенты кооперативного техникума вполне могут рассматривать наши здравницы, туристические базы и объекты размещения как вариант для последующего трудоустройства».

Руководитель регионального профобъединения также отметил, что педагоги, работники кооперативного техникума являются членами профсоюза потребительской кооперации и предпринимательства, членами большой профсоюзной семьи, и поздравил педагогический состав с началом нового учебного года, пожелал продуктивной работы и новых свершений.