Более 37 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

11:11, 30 августа 2022, ПАИ

37 067 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в России за последние сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

29 августа в стране зафиксировано 94 летальных исхода от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 36 729 человек.

Всего по состоянию на 30 августа в России выявлено 19 482 648 случаев заболевания коронавирусом, 18 557 580 пациентов выздоровело, 384 254 – умерли.