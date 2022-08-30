Более 37 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки
37 067 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в России за последние сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
29 августа в стране зафиксировано 94 летальных исхода от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 36 729 человек.
Всего по состоянию на 30 августа в России выявлено 19 482 648 случаев заболевания коронавирусом, 18 557 580 пациентов выздоровело, 384 254 – умерли.
Комментарии: 0 Обсудить >>>