Фальшивую купюру обнаружили в псковском банке

12:07, 30 августа 2022, ПАИ

Фальшивую пятитысячную банкноту обнаружили в одном из финансовых учреждений Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Поддельную купюру обнаружила 29 августа заведующая кассой. Фальшивка поступила вместе с торговой выручкой из обувного отдела крупного торгового центра.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Отметим, что правоохранители рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.