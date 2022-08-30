Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

300 человек подали заявки на участие в псковском полумарафоне «Мехуборка-2022»

Фото из официальной группы «Псковский Полумарафон Мехуборка 2022» во «ВКонтакте»

Псковский полумарафон «Мехуборка-2022» состоится 25 сентября, своё участие уже подтвердили 300 человек. Об этом рассказал руководитель общественной организации PRO SPORT, председатель Федерации триатлона Псковской области Александр Кузьмин в эфире псковской радиостанции «7НЕБО».

Он также отметил, что принять участие смогут ещё 100 человек, а в ночь с 31 августа на 1 сентября увеличится стоимость регистрации на официальном сайте полумарафона.

«Мы в первую очередь побежим, конечно же, по нашей прекрасной набережной, вокруг Псковского кремля, по Финскому парку. И плюс Кузнецкая улица – мы тоже по ней бежим к стадиону «Машиностроитель» и обратно. Вот такой у нас маршрут, будет круг – 10,5 километра», – поделился Александр Кузьмин информацией о маршруте забега.

Псковский полумарафон «Мехуборка-2022» повторяет маршрут прошедшего ранее псковского марафона, чтобы участники могли сравнить свои результаты с началом сезона.

Напомним, что титульным партнёром псковского полумарафона «Мехуборка-2022» является региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области ООО «Экопром». Данная компания ориентирована на улучшение экологической обстановки в регионе. Информационным партнёром марафона является Псковское агентство информации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

30 августа 2022

Участников псковского полумарафона «Мехуборка-2022» наградят уникальными медалями
30 августа 2022

300 человек подали заявки на участие в псковском полумарафоне «Мехуборка-2022»
29 августа 2022

Псковички заняли призовые места в первенстве России по велоспорту
28 августа 2022

Спортивные соревнования по лыжероллерам прошли в Острове

28 августа 2022

50 псковских мотоциклистов совершили мотопробег Псков – Остров – Гораи
28 августа 2022

Студентка великолукского вуза взяла бронзу на Всероссийской спартакиаде
27 августа 2022

В Плюссе лето проводили по-спортивному, с турнирами
27 августа 2022

Объявлены победители фестиваля оригинальных плавательных средств в Великих Луках

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...