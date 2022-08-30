300 человек подали заявки на участие в псковском полумарафоне «Мехуборка-2022»

12:02, 30 августа 2022, ПАИ

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Псковский полумарафон «Мехуборка-2022» состоится 25 сентября, своё участие уже подтвердили 300 человек. Об этом рассказал руководитель общественной организации PRO SPORT, председатель Федерации триатлона Псковской области Александр Кузьмин в эфире псковской радиостанции «7НЕБО».

Он также отметил, что принять участие смогут ещё 100 человек, а в ночь с 31 августа на 1 сентября увеличится стоимость регистрации на официальном сайте полумарафона.

«Мы в первую очередь побежим, конечно же, по нашей прекрасной набережной, вокруг Псковского кремля, по Финскому парку. И плюс Кузнецкая улица – мы тоже по ней бежим к стадиону «Машиностроитель» и обратно. Вот такой у нас маршрут, будет круг – 10,5 километра», – поделился Александр Кузьмин информацией о маршруте забега.

Псковский полумарафон «Мехуборка-2022» повторяет маршрут прошедшего ранее псковского марафона, чтобы участники могли сравнить свои результаты с началом сезона.

Напомним, что титульным партнёром псковского полумарафона «Мехуборка-2022» является региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области ООО «Экопром». Данная компания ориентирована на улучшение экологической обстановки в регионе. Информационным партнёром марафона является Псковское агентство информации.